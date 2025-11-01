Фигуристка Акатьева отсутствует в стартовый списках этапа Гран-при России в Красноярске

1 ноября, 10:09
Фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, отсутствует в стартовых списках второго этапа Гран-при России в Красноярске.
Ранее она была в списке предварительных участников, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России. Причины отсутствия спортсменки на турнире пока неизвестны.
Вместо Акатьевой в списке появилась Елизавета Куликова, тренирующаяся у Сергея Давыдова.
Акатьева — чемпионка России 2023 года и двукратная победительница первенства России среди юниоров (2021, 2022).
Второй этап Гран-при России пройдет в Красноярске 2 и 3 ноября.