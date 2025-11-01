Видео
Гран-при России.
1 ноября, 10:09

Фигуристка Акатьева отсутствует в стартовый списках этапа Гран-при России в Красноярске

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Софья Акатьева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, отсутствует в стартовых списках второго этапа Гран-при России в Красноярске.

Ранее она была в списке предварительных участников, опубликованном Федерацией фигурного катания на коньках России. Причины отсутствия спортсменки на турнире пока неизвестны.

Вместо Акатьевой в списке появилась Елизавета Куликова, тренирующаяся у Сергея Давыдова.

Акатьева — чемпионка России 2023 года и двукратная победительница первенства России среди юниоров (2021, 2022).

Второй этап Гран-при России пройдет в Красноярске 2 и 3 ноября.

Елизавета Куликова
Софья Акатьева
Фигурное катание
Сергей Давыдов (фигурное катание)
Этери Тутберидзе
