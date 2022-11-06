Аннабель Морозов о «мужской» фамилии: «Правильно — без окончания, но я не выгляжу как мужик»

Российская фигуристка Аннабель Морозов, которая выступает в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, рассказала о том, как правильно читать и писать ее фамилию.

«Правильно — Морозов. Без окончания. Не надо писать МорозовА, всем скажите! А то многие спрашивают. На французский манер. Везде так пишем, так и в паспорте. Я знаю, что это странно звучит в России. Будто мужской род. Но это необычно, фишка моя. Я не выгляжу как мужик, так что все нормально», — сказала Морозов.

У фигуристки есть гражданство Франции и США.

В воскресенье, 6 ноября Морозов и Нарижный выиграли этап «Гран-при России» в Казани в танцах на льду. Пара набрала 202,57 балла по сумме двух программ.