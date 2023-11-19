Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Выступать было сложнее чем в Казани. Все-таки два этапа подряд — это сложно психологически и физически нелегко. Обидно за четверной тулуп, на шестиминутной разминке я его сделала два хороших прыжка. За флип даже обиднее, все-таки тройной прыжок, могла бы его сделать, но упала с выезда. Все дело в настрое у меня в голове. Лично у меня большую роль играют мои мысли перед стартом и во время выступления какая-то не та мысль может промелькнуть в голове и это сразу отразится в программе. Надо больше уверенности в себе, чтобы достойно катать программу на соревнованиях и не допускать глупые ошибки.

Здесь оба проката получились хуже, чем в Казани. В Казани были более титулованные спортсмены, прокатами я довольна больше теми, что показала в Казани, но здесь я вторая, поэтому сложно сказать, что лучше... Внутреннее чувство удовлетворения от проделанной работы было в Казани. Важен прежде всего прокат, о месте я думаю в последний момент. Чем больше конкуренция, тем больше и мотивация. На тренировках — это другое, это не соревнования. Там идет рабочий процесс, мы не роботы, в какой-то день получается, в какой-то нет. Это нормально.

Плюсик могу себе поставить за то, что в конце прыжок сделала, лутц сделала и добавила к нему два акселя, чего не сделала на флипе. Это тоже преодоление себя, — сказала Садкова.

По сумме двух прокатов Дарья набрала 210,71 балла и заняла второе место.