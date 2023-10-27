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Гран-при России

27 октября, 12:29

Фигуристка Дзепка рассказала, что короткую программу ей поставила Алена Косторная

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка София Дзепка прокомментировала свое выступление на этапе внутренней серии «Гран-при» среди юниоров в Красноярске, а также рассказала о хореографе, с которым работала над короткой программой.

Она набрала 205,65 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.

«Конечно, я рада что у меня получилось откатать две программы чисто, но безусловно еще есть к чему стремиться. Очень много есть над чем работать, но в целом результатами соревнований я довольна. Честно скажу, не думала, что смогу тут победить. Я старалась показать программы так, чтобы занять первое место. Есть настрой сейчас бороться, стараться побеждать и дальше. Надеюсь, что все будет здорово.

Мысли об усложнении контента есть, я думаю над тем, чтобы показать на следующих стартах возможные элементы ультра-си. В частности, на тренировках я выезжаю уже четверной сальхов, но конкретно в Красноярске сделали акцент на чистые прокаты.

Произвольная программа у меня еще старая, с прошлого сезона. Это была совместная работа всех моих тренеров. Короткую программу изначально мне ставила Алена Косторная, но естественно, что в процессе тренировочном она адаптируется, меняется. Поэтому и тренеры мои в нее также внесли свой вклад. В целом мне понравилось работать с Аленой. Понравились ее идеи, программа получилось хорошая, я довольна. Сложно сказать о работе с топовыми хореографами, у меня пока нет такого большого опыта в этом вопросе.

Конкретных кумиров у меня нет, но у каждого выдающегося спортсмена есть свои ярко выраженные плюсы, которые я стараюсь на себя перенять, равняться на них», — сказала Дзепка.

Победитель финала взрослой серии «Гран-при» от ISU Алена Косторная завершила карьеру в одиночном катании и сейчас выступает в паре с Георгием Куницей.

Фигурное катание
Алена Косторная
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