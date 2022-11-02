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Гран-при России

Сегодня, 21:29

Фигуристка Осокина рассказала о переходе в парное катание. Ранее она исполняла четверные

Фигуристка Елизавета Осокина рассказала о переходе в парное катание
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Елизавета Осокина рассказала о своих эмоциях после выступления на этапе «Гран-при России» в Казани в паре с Артемом Грицаенко.

«В целом неплохо откатали. Набрали с прошлого старта, идем вперед. Группа поддержки была. Приятно выступать дома, дополнительные эмоции. Подбадривает. В парное катание уже вжилась. Теперь надо работать над качеством. В какой-то степени легче выступать, не одна. Есть мужское плечо. Работаем над техникой», — сказала Осокина.

«Последние сезоны зрителей мало было, сами себе хлопали. А здесь казанское гостеприимство. Мы пока еще до конца не скатались, приходится договариваться друг с другом. Нет пока до конца еще понимания друг друга, когда без слов. Но все равно победа, что мы можем вместе сладно кататься и показывать результат. Это наш всего лишь второй полноценный старт, поэтому все впереди. Много соревнований планируем, будем набирать форму. Если не в этом сезоне, то в следующем точно будем усложнять прыжковую часть и поддержки. И дотачивать уже то, что есть, дорабатывать», — добавил Грицаенко.

В позапрошлом сезоне Елизавета выступала в одниночном катании под руководством Елены Буяновой. Она изучала четверные прыжки.

Фигурное катание
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