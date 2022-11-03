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Гран-при России

Сегодня, 19:50

Ученица Тутберидзе Садкова ответила на вопрос о призовых на соревнованиях

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Дарья Садкова прокомментировала прокат своей короткой программы на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Особенно к турниру не готовилась. Старалась выступить спокойно, как на тренировке. Каскад нормальный получился. Для меня важно на любом турнире кататься, не важно какого уровня соревнования, кто в соперниках. Хоть этап Кубка России, хоть «Гран-при», хоть первенство России. Призовые? Особо об этом не думала. Думаю о своем прокате, как все хорошо сделать. Может, подарочек сделаю небольшой себе или родителям, но честно не думала пока, не знаю», — сказала Садкова.

Отметим, что спортсменка занимает промежуточное первое место на соревнованиях.

Фигурное катание
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