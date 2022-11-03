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Гран-при России

Сегодня, 18:30

Ученица Плющенко планирует исполнить тройной аксель в юбилей своего тренера

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Титова представила ориентировочный план своей короткой программы на этапе «Гран-при России» среди юниоров.

Спортсменка начнет свой прокат с каскада тройной аксель+тройной тулуп. Также фигуристка исполнит двойной аксель и тройной риттбергер.

Отметим, что двойной аксель — это обязательный элемент в короткой программе для юниорок. Тройной аксель юниоркам разрешается прыгать только в каскаде с другим элементом.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, тренер Титовой Евгений Плющенко отмечает свой 40-летний юбилей.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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