Ученица Плющенко планирует исполнить тройной аксель в юбилей своего тренера

Сегодня, 18:30
Российская фигуристка Софья Титова представила ориентировочный план своей короткой программы на этапе «Гран-при России» среди юниоров.
Спортсменка начнет свой прокат с каскада тройной аксель+тройной тулуп. Также фигуристка исполнит двойной аксель и тройной риттбергер.
Отметим, что двойной аксель — это обязательный элемент в короткой программе для юниорок. Тройной аксель юниоркам разрешается прыгать только в каскаде с другим элементом.
Напомним, что сегодня, 3 ноября, тренер Титовой Евгений Плющенко отмечает свой 40-летний юбилей.