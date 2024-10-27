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Гран-при России

Сегодня, 14:26

Фигуристка Фролова объяснила, почему поблагодарила певицу Бейонсе после проката

Михаил Скрыль
Корреспондент
Фигуристка Анна Фролова.
Фигуристка Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Анна Фролова, победительница этапа «Гран-при России» по фигурному катанию в Магнитогорске, рассказала, почему после проката поблагодарила американскую певицу Бейонсе.

— Как пришла идея поблагодарить певицу Бейонсе после проката?

— Я не знаю, это, вроде, сейчас на волне. Просто поддержала тренды. У меня уже кислород не поступал в голову, это первое, что пришло на ум (Улыбается.).

Фролова стала победительницей первого этапа «Гран-при России» с результатом 226,33 балла по сумме программ. Второе место заняла Ксения Гущина (203,78) из Санкт Петербурга, а замкнула тройку лидеров Ксения Синицына (200,92) из Москвы.

Фигурное катание
Анна Фролова

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