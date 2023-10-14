Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 16:44

Фигуристка Фролова вышла на интервью после соревнований в одежде бренда Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Анна Фролова.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

Фигуристка Анна Фролова после выступления в короткой программе (73,39 балла) «Гран-при России» в Уфе вышла в микст-зону к журналистам в толстовке от бренда Alexandra Trusova.

— Как оценю мерч Трусовой? 10 из 10. Мерч для меня счастливый, я вышла в нем на первый старт и добилась хорошего результата, так что он для меня счастливый.

Это программа о потерях. Многие из нас сталкивались с потерями близкого человека, друга, возлюбленного... Я тоже с таким сталкивалась и стараюсь вложить пережитые эмоции в программу. Не сложно ли? Мне нормально. Я выплескиваю свои эмоции на льду. Прокатом довольна. Единственное что — последние дни проблема, что у меня постоянно слезятся глаза.

Фролова после короткой программы идет на втором месте. Лидирует — Аделия Петросян, набравшая 84,38 балла.

Произвольную программу женщины представят 15 октября.

1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть короткую программу мужчин и женщин

Фигурное катание
Анна Фролова
1
0
Читайте также
Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС
СМИ сообщили о находящейся на грани из-за сокращения поддержки Украине
Покров Пресвятой Богородицы — как отмечают православный праздник 14 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
«Гран-при» в Самаре: звонок Кондратюку, фанаты и Трусова
Авербух: пара Дмитриенко — Валиева, судейство, крах Коляды
Туктамышева победила: Тутберидзе и Плющенко проиграли?
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», третий этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петросян лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Уфе