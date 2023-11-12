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Гран-при России

Сегодня, 17:41

Горбачева — о тренере Федченко: «От нее чувствуется энергия и желание не сдаваться. Помогает, подбадривает»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Алина Горбачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свое выступление на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Горбачева набрала 214,54 балла по сумме двух дней и заняла второе место.

«Конечно, я безумно рада, что получилось выиграть две медали на двух этапах, и обе — серебряные. В прошлом году такого не было. Тем не менее, много недочетов в прокатах, что на первом этапе в Омске, что на втором в Казани. Произвольная программа сегодня получилась намного лучше, чем в Омске, но много над чем еще нужно работать.
Рада, что заняла второе место, но еще больше рада, что выступила лучше, чем на своем первом этапе. Всегда слушаю, что мне говорит тренер Софья Федченко. Она мне помогает, подбадривает, чувствуется энергия от нее, желание не сдаваться и делать все хорошо. Морально подойти с правильной головой», — сказала Горбачева.

Горбачева в конце августа убегала из дома из-за недопонимания с тренером Софьей Федченко, с которой она живет несмотря на то, что ее мама проживает в одном и том же городе с фигуристкой и ее тренером.

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Фигурное катание
Алина Горбачева
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