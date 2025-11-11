Фигуристка Хуснутдинова спрогнозировала высокие результаты россиян после возвращения на мировую арену

Победительница третьего этапа Гран-при России Дина Хуснутдинова в интервью «СЭ» поделилась мнением о конкурентоспособности российских фигуристов на международной арене.

«Я на таких стартах еще ни разу не была. Но, конечно, буду счастлива, если в скором времени все санкции прекратятся, потому что уже хочется, чтобы российские фигуристы вышли на международную арену и показали достойный уровень. Сейчас в России у нас очень большая конкуренция. Я думаю, что как только нас выпустят на крупные старты, мы также будем показывать очень хороший уровень катания и результатов.

Слежу за Эмбер Гленн: мне очень нравится ее тройной аксель. Ей уже больше двадцати лет, и немногие могут выдержать такие элементы ультра-си — они занимают очень много сил и энергии. И она большая молодец, что прыгает тройной аксель не только на тренировках, но и на соревнованиях чисто, стабильно. Еще слежу... да за всеми турнирами слежу. Завершился этап Гран-при в Японии. Там выступала Софья Самоделкина, она тоже большая молодец. Хочется всем девочкам пожелать только успехов, чтобы они дальше развивались», — сказала Хуснутдинова «СЭ».

16-летняя Хуснутдинова выиграла этап Гран-при России в Казани, набрав 218,01 балла по сумме двух выступлений. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12), на третьей строчке — Анна Фролова (202,09).