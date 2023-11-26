Валиева — о двух секвенциях: «Все-таки нужно открывать правила»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о технической ошибке в произвольной программе на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

«По большей степени, спортсмен несет ответственность. То что я вышла и сделала недопостутельную ошибку — две секвенции. Это наша общая ошибка с тренерским штабом. По большей степени моя. Все-таки нужно открывать правила, а не думать, что там, наверно, ничего не поменялось. Это все равно учит меня чему-то. Не бывает худа без добра. Слайдинг? Не в программе. Там и по правилам непонятно как нужно делать слайдинг. Это эстетически было не то. Поэтому до лучших времен. В шоу будет. После поклона сделаю сразу», — сказала Валиева.

На этапе «Гран-при России» в Казани 17-летняя спортсменка заняла четвертое место. Это было ее первое выступление на соревнованиях в текущем сезоне.