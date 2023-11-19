Гущина — о пьедестале на «Гран-при» в Самаре: «Не ожидала от себя, что попаду в тройку»

Фигуристка Ксения Гущина прокомментировала свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Катаюсь примерно две с половиной недели, до этого была травма, я не каталась весь сентябрь. Затем долгое восстановление, старые травмы дали о себе знать. Старалась сделать все, что могу. Радостно, конечно, но и неожиданно было. Не ожидала от себя, что смогу попасть в тройку. Честно другие прокаты я и не смотрела.

Ко мне подошел тренер, поздравил с пьедесталом и на этом все. Буду участвовать на этапе в Москве и радовать своими прокатами. Программы были поставлены, надо было выкатывать их и выходить на старт. Короткая у меня поставлена по мистическому сериалу «Твин Пикс», в произвольной у меня мистика. Мой лирический герой сходит с ума, но затем превосходит все трудности и побеждает, — сказала Гущина.

По сумме двух прокатов Ксения набрала 197,92 балла и заняла второе место.