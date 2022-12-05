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Гран-при России

Сегодня, 18:30

Призер этапа «Гран-при» в Самаре — об условиях тренировок в Перми: «В последний год почти не было хореографии»

Фигуристка Ксения Гущина рассказала об условиях тренировок в Перми
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» рассказала об условиях тренировок в Перми. Летом этого года спортсменка переехала из родного города в Санкт-Петербург, чтобы работать с Кириллом Давыденко.

— Ты начинала заниматься в Перми. Хватало ли там льда, как проходили тренировки?

— В принципе, льда было достаточно. Были занятия по общей физической подготовке, хореографии, дополнительно привлекались специалисты по танцам, актерскому мастерству. С развитием фигурного катания в Пермском крае дела обстоят хорошо, но не для всех видов. В приоритете парное катание, сейчас добавились танцы на льду. С одиночным катанием все сложнее. В программу финансирования входят лед и общая физическая подготовка, все остальное — хореография, работа над программами, танцы, восстановление спортсмена — за счет родителей. Обидно, в одиночном катании тоже есть хорошие и перспективные девочки, но из-за высокой конкуренции не всегда удается стоять на пьедестале. А чтобы быть конкурентоспособными, нужны специалисты, которых должны оплачивать родители.

— В этом сезоне многие отмечали твои классные вращения, дорожки и вторую оценку. Как-то отдельно уделяете этому внимание?

— Мне кажется, в Петербурге стали больше обращать на это внимание, чем в Перми, хотя там тоже старались над этим работать. Не очень сильно получалось. Не было правильных специалистов — у нас, особенно в последний год, было мало хореографии, почти что не было. Поэтому, скорее всего, не очень хорошо получалось.

Ксения Гущина. «Специалистов приходится оплачивать родителям». Рассказ юной звезды фигурного катания Ксении Гущиной

Фигурное катание
Ксения Гущина
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