Российская фигуристка Ксения Гущина в интервью «СЭ» рассказала об условиях тренировок в Перми. Летом этого года спортсменка переехала из родного города в Санкт-Петербург, чтобы работать с Кириллом Давыденко.

— Ты начинала заниматься в Перми. Хватало ли там льда, как проходили тренировки?

— В принципе, льда было достаточно. Были занятия по общей физической подготовке, хореографии, дополнительно привлекались специалисты по танцам, актерскому мастерству. С развитием фигурного катания в Пермском крае дела обстоят хорошо, но не для всех видов. В приоритете парное катание, сейчас добавились танцы на льду. С одиночным катанием все сложнее. В программу финансирования входят лед и общая физическая подготовка, все остальное — хореография, работа над программами, танцы, восстановление спортсмена — за счет родителей. Обидно, в одиночном катании тоже есть хорошие и перспективные девочки, но из-за высокой конкуренции не всегда удается стоять на пьедестале. А чтобы быть конкурентоспособными, нужны специалисты, которых должны оплачивать родители.

— В этом сезоне многие отмечали твои классные вращения, дорожки и вторую оценку. Как-то отдельно уделяете этому внимание?

— Мне кажется, в Петербурге стали больше обращать на это внимание, чем в Перми, хотя там тоже старались над этим работать. Не очень сильно получалось. Не было правильных специалистов — у нас, особенно в последний год, было мало хореографии, почти что не было. Поэтому, скорее всего, не очень хорошо получалось.