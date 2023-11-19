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Гран-при России

Сегодня, 17:09

Синицына — о первой победе на «Гран-при»: «Давно даже не поднималась на пьедестал, у меня не самый сильный технический набор»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Это было нелегко. Спасибо тренерам за их терпение, что они продолжают меня тренировать, и мы добиваемся с ними результата. Честно, эмоции переполняют. Я была готова в мыслях, что такое может быть, но это очень значимая победа для меня. Я вообще давно не поднималась на пьедестал и тем более не выигрывала турнир.

Рассчитывала на свои силы, понимала, что если покажу свой максимум, то судьи это оценят. Конечно, видела списки участниц, анализировала, полагалась на собственные силы. Я понимаю, что у меня не самый технический набор, поэтому я стараюсь вывозить на своих эмоциях, на катании, добирать на вращениях. Но также понимала, что если я накосячу, то результата никакого не будет.

Меня прокаты соперниц из колеи не выбивают, наоборот, когда я вижу оценки соперниц, хочется сделать лучше чем соперник. Даже, когда на катке тренируемся, я смотрю одногруппниц, кто как откатал, чтобы себе сил придать. Все девочки молодцы, у всех серьезный набор, все показывали свой максимум, работали, промежуточных успехов достигали. Конечно, самое главное в том ли направлении ты работаешь, правильно ли идет работа, — сказала Синицына.

Фигуристка набрала 216,08 балла по сумме двух прокатов и заняла первое место.

Фигурное катание
Ксения Синицына
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