Сегодня, 14:04
Фигуристка Елизавета Лабутина, выступающая за Свердловскую область, прокомментировала победу на шестом этапе «Гран-при» среди юниоров:
— Какие впечатления от сегодняшнего старта?
— Для меня такая победа — впервые. Это самая большая победа за всю карьеру. Сколько катаюсь, никогда не рассчитывала на такой успех.
— О чем подумала, когда увидела, что заняла первое место?
— Я посмотрела выступление одного человека и подумала: «Блин, сегодня не получится. Не рассчитываю на первую строчку». А потом уже когда увидела, что победила, не поняла, сон это или... Это необыкновенно! Неожиданно.
— Можно ли сказать, что сегодня самый счастливый день в твоей жизни?
— Да.