Фигуристка Леонтьева была госпитализирована с порезом руки перед московским этапом Гран-при

14 ноября, 14:14
Танцевальный дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина пропустит московский этап Гран-при России из-за травмы партнерши, сообщают тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.
«Софья и Даниил пропустят этап в Москве. Софья получила травму руки — серьезный порез во время тренировки в подготовке к соревнованиям. Ей потребовалось медицинское вмешательство — она была госпитализирована, руку прооперировали. Соня до сих пор в больнице, восстанавливается. Обещают выписать в понедельник. Решение об участии в дальнейших соревнованиях будет зависеть от ее восстановления», — приводит слова тренеров ТАСС.
На этапе Гран-при в Москве 20-летняя Леонтьева и 23-летний Горелкин заняли второе место.
Наполеон Леопард
