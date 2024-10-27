Фигуристка Малышева объяснила важность проведения этапов «Гран-при» в регионах

Фигуристка Вероника Малышева, представляющая Челябинскую область на этапе «Гран-при России», прокомментировала проведение турнира в Магнитогорске.

— Что для вас значит проведение этапа «Гран-при» в родном регионе?

— Это очень замотивирует других ребят стараться, трудиться и пытаться достичь чего-то большего. Никогда нельзя думать, что ты не сможешь. Нужно всегда стараться, бороться и тогда обязательно придешь к успеху.

— А как вы в детстве замотивировались фигурным катанием?

— В фигурное катание меня отдали родители. Мама хотела, чтобы я просто научилась стоять на коньках. Никаких больших целей я не ставила, когда была маленькая. Но когда стали получаться тройные прыжки, у меня появилась мотивация стараться и учить что-то новое, чтобы достичь того уровня, который я смогла достичь.