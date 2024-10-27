Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:05

Фигуристка Малышева объяснила важность проведения этапов «Гран-при» в регионах

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Фигуристка Вероника Малышева, представляющая Челябинскую область на этапе «Гран-при России», прокомментировала проведение турнира в Магнитогорске.

— Что для вас значит проведение этапа «Гран-при» в родном регионе?

— Это очень замотивирует других ребят стараться, трудиться и пытаться достичь чего-то большего. Никогда нельзя думать, что ты не сможешь. Нужно всегда стараться, бороться и тогда обязательно придешь к успеху.

— А как вы в детстве замотивировались фигурным катанием?

— В фигурное катание меня отдали родители. Мама хотела, чтобы я просто научилась стоять на коньках. Никаких больших целей я не ставила, когда была маленькая. Но когда стали получаться тройные прыжки, у меня появилась мотивация стараться и учить что-то новое, чтобы достичь того уровня, который я смогла достичь.

Вероника Малышева

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
Раскрыты подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
Лучший матч Мичкова в НХЛ. Забил, отдал и помог победить команду Капризова
Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Саутгемптоном»
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Сегодня
Вчера
Неделя