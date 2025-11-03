Видео
3 ноября, 12:18

Фигуристка Миронова получила травму перед прокатом на втором этапе Гран-при России

Анастасия Пилипенко

Фигуристка Екатерина Миронова рассказала, что перед произвольным танцем на втором этапе Гран-при России в Красноярске получила травму. Она выступает в паре с Евгением Устенко.

«В произвольном я не смогла выложиться на максимум, я травмировалась перед прокатом, у меня зажало спину достаточно сильно, движения тела были ограничены, — цитирует Миронову ТАСС. — Было действительно больно двигаться и дышать. Физическое и эмоциональное состояние немного понижено. Но я считаю, что опыт хороший для нас. Мы не можем сняться с произвольного танца, потому что должны отобраться на чемпионат России. Насколько серьезные проблемы — не знаю. Данное состояние проходит неделю или две, у меня так уже было, возможно, это мое слабое место».

Дуэт занял третье место на этапе в Красноярске с результатом 189,21 балла. Третий этап Гран-при России пройдет в Казани с 5 по 10 ноября.

Источник: ТАСС
