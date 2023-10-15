Фигуристка Петросян ответила на вопрос о возможном переходе в сборную Армении

Российская фигуристка, победительница финала Гран-при Аделия Петросян ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о потенциальном переходе в сборную Армении.

— Ты была в Армении в сентябре, как встречали?

— Встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло.

— Звали тебя когда-нибудь в сборную Армении?

— Нет. Ну... это плохой вопрос. (смеется) Но вроде нет.

— А пошла бы, если да?

— Дальше. (смеется)

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России в женском одиночном катании, который проходит в Уфе.