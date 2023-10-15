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Гран-при России

Сегодня, 16:43

Фигуристка Петросян ответила на вопрос о возможном переходе в сборную Армении

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, победительница финала Гран-при Аделия Петросян ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о потенциальном переходе в сборную Армении.

— Ты была в Армении в сентябре, как встречали?

— Встречали безупречно, я редко туда езжу, все были очень рады. Там красиво и тепло.

— Звали тебя когда-нибудь в сборную Армении?

— Нет. Ну... это плохой вопрос. (смеется) Но вроде нет.

— А пошла бы, если да?

— Дальше. (смеется)

Фигуристка Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России в женском одиночном катании, который проходит в Уфе.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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