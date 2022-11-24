Ученица Мишина — об изучении четверного тулупа: «Смотрю на Туктамышеву, когда она его прыгает»

Ученица Алексея и Татьяны Мишиных Агата Петрова рассказала о возможном усложнении произвольной программы. Фигуристка в данный момент изучает четверной тулуп.

— Хорошее впечатление, понравилось выступать. Татьяна Николаевна Мишина, думаю, тоже довольна. Сделали все задуманное. Осталось в произвольной показать все, что поставили. Из-за оценок не расстроилась, это всероссийские соревнования. Я всего второй раз выступаю, сделала свой максимум. Буду работать, усложнять программу, оценки будут выше.

— На первом своем этапе ты выиграла медаль. Это тебя вдохновило?

— Да. Были первые серьезные старты, выиграла медаль. Это было радостно. В этот раз тоже должна сделать максимум, на место я не ориентируюсь. Какой кататься в произвольной, мне не важно. Какое место заняла, такой и буду кататься. Должна порадовать себя, публику и тренеров.

— Работали над чем-то конкретным после первого этапа?

— Работали не только над программой, но и над сложными прыжками. Сейчас тренирую четверной тулуп. А так еще над хореографией и вращением, думаем усложнить вращения. Тулуп идет неплохо, бывают хорошие попытки, бывают плохие, стараемся делать его. В скором времени, надеюсь, получится. Тренирую его со всеми, кто есть, кто свободен. Алексей Николаевич Мишин тоже к нам подключается.

— Работая над тулупом, смотришь скорее на Лизу Туктамышеву или на мальчиков?

— Смотрю на Лизу, когда она его прыгает. Но и на мальчиков тоже. У них хорошая техника. Смотрю на всех, пытаюсь повторить.

— Алексей Николаевич знаменит своими фразами. Что-то конкретное запомнилось?

— Их очень много. Он всегда говорит смешные фразы. Просто проходит мимо, скажет много интересных слов.

Петрова на данный момент выступила с короткой программой на юниорском этапе «Гран-при» Перми и набрала 63,76 балла.