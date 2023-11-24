Фигуристка Петрова рассказала о работе с чемпионкой Европы Самодуровой

Фигуристка Агата Петрова прокомментировала свое выступление на шестом этапе «Гран-при России» в Москве. Спортсменка набрала 205,32 балла по сумме двух программ и заняла второе место.

«На тренировках я катала чисто, поэтому спокойно выходила на короткую. На произвольную надо было сконцентрироваться. Я рада, что мне удалось показать свой минимум и войти в тройку. Было очень неожиданно, что лидировала после короткой. Было очень волнительно, радостно. Раньше я набирала максимум 67 баллов, а тут получила 70. Надо было спокойно идти и делать свою произвольную.

Короткая программа мне очень нравится, но и произвольная тоже. Стараюсь катать все от души. Впервые в карьере я набрала больше 200 баллов. Очень радостно, это большой стимул расти дальше.

Это не самый сложный контент для меня. Мы пробуем на тренировках катать чуть сложнее. В планах есть усложнение. Пока не могу тренироваться в полную силу, но в этом сезоне планирую усложниться. Мне просто с Софьей Самодуровой, я с ней очень хорошо общаюсь. С Владиславом Сезгановым тоже очень легко работать. Я очень люблю, когда все тренеры стоят за бортиком. Это очень приятно. Главное — выйти и все сделать.

За прокатами Софьи я смотрела, я болела за нее. Ее произвольная на чемпионате Европы мне очень нравилась. Программы Лизы Туктамышевой — это что-то», — сказала Петрова.

Победительницей на этих соревнованиях стала спортсменка из Москвы Алена Принева (261,72), третье место заняла Мария Гордеева.