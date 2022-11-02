Самоделкина рассказала, насколько сложно ей жить в отрыве от отца

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, насколько ей трудно жить в отрыве от отца.

«Очень. Папа постоянно живет за городом, откуда просто нет возможности каждый день приезжать на тренировки. Поэтому мы с мамой и сестрой снимаем квартиру неподалеку от катка. А по выходным приезжаем к папе. Получается, что меньше чем на сутки, но это хоть какая-то возможность побыть вместе. Очень сильно скучаем», — приводит RT слова Самоделкиной.

На втором этапе «Гран-при России», который проходил в Сочи с 28 по 30 октября, 15-летняя Самоделкина заняла второе место в женском одиночном катании. Спортсменка набрала 218,73 балла по сумме двух программ и уступила лишь Аделии Петросян (239,31).