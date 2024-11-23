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Гран-при России

Сегодня, 15:24

Рудковская утешила плачущую Муравьеву после проката: «Не мучайте ребенка!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Рудковская.
Фото Global Look Press
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Софья Муравьева не смогла сдержать слез после неудачного проката короткой программы на пятом этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Софья набрала 68 баллов, упав со второго прыжка в каскаде.

Во время объявления оценок Муравьева плакала рядом с Евгением Плющенко, а в микст-зоне ответила на все вопросы журналистов. В конце разговора появилась Яна Рудковская и со словами «не мучайте ребенка!» отвела Муравьеву в сторону.

Муравьева занимает четвертое место перед произвольной программой, которая состоится в воскресенье.

Фигурное катание
Софья Муравьева

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