Рудковская утешила плачущую Муравьеву после проката: «Не мучайте ребенка!»

Софья Муравьева не смогла сдержать слез после неудачного проката короткой программы на пятом этапе «Гран-при» в Санкт-Петербурге. Софья набрала 68 баллов, упав со второго прыжка в каскаде.

Во время объявления оценок Муравьева плакала рядом с Евгением Плющенко, а в микст-зоне ответила на все вопросы журналистов. В конце разговора появилась Яна Рудковская и со словами «не мучайте ребенка!» отвела Муравьеву в сторону.

Муравьева занимает четвертое место перед произвольной программой, которая состоится в воскресенье.