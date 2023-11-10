Фигуристка Виктория Морозова планирует исполнить четверной риттбергер

Фигуристка Виктория Морозова прокомментировала свое выступление на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани. Морозова набрала 200,86 балла по сумме двух дней и заняла второе место.

«Очень рада что смогла попасть на пьедестал, взять серебро. Главное что получилось все сделать, я с чистыми прокатами. Но тем не менее еще есть над чем работать, не все было идеально, так что буду работать дальше.

Думали пробовать четверной риттбергер, но решили что чистый прокат будет сейчас лучше для нас, на текущий момент. Дальше в планах ездить на всероссийские старты, стабилизировать четверной риттбергер, вкатывать его потихоньку", — сказала Морозова.

Виктория была напарницей корреспондента «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ.