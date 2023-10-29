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Гран-при России

Сегодня, 14:14

Фигуристка Яметова рассказала, что подготовила произвольную программу за четыре часа

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Виктория Яметова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Виктория Яметова после проката своей произвольной программы на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске поделилась подробностями подготовки к этим соревнованиям. За свое выступление она получила 144,32 балла.

«Программа сложилась неплохо. Может показаться, что я все хорошо сделала, но есть еще недочеты, которые надо улучшать. Тем не менее это прогресс для меня. Если бы не вчерашний неудавшийся прокат может все сложилось бы иначе. Но я смогла собраться и выдать хороший прокат сейчас, это здорово.

Программа до этого была у меня под несколько композиций, Лара Крофт и другой исполнитель. Она ставилась на показательный, но, так как мой хореограф не могла по семейным обстоятельствам ко мне приехать, пришлось первые региональные соревнования у себя в Екатеринбурге катать с этой. Потом она приехала и за четыре часа мы поставили произвольную. Ровно четыре часа и ни минуты больше. Получается я опровергла Максима Транькова, который сказал, что невозможно поставить программу за две недели», — сказала Яметова.

Яметова тренируется в Екатеринбурге у первого тренера Юлии Липницкой Елены Левковец.

Фигурное катание
Вероника Яметова
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