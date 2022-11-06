Фигуристка Яметова рассказала о планах на тройной аксель

Фигуристка из Екатеринбурга Вероника Яметова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при».

«Прокат в общем был неплохой, но были некоторые недочеты. Буду работать над ними. Запомню их, чтобы больше этого не повторилось. Был небольшой недочет на каскаде аксель-тулуп и на лутц-ойлер-сальхов. А так все в общем нормально. Немного волновалась за аксель-тулуп, но так все прошло хорошо. Нет, аксель не сложный, но почему-то я сомневалась.

Каково делить пьедестал с Валиевой? Не готовилась вообще стоять с Камилой на пьедестале. Так что даже не знаю, что чувствую. Мне важно было просто чисто откатать. Больше ли стало внимания к ней? Стало больше внимания ко мне, больше поддержки. Мне очень это приятно», — сказала Яметова.

Также спортсменка рассказала о подготовке тройного акселя.

«Да, планируем ставить тройной аксель до чемпионата России. Работаем над ним. Далее буду выступать на соревнованиях в Свердловской области. Планирую работать до ЧР над ошибками и изучать что-то новое. Буду ли работать над четверными? Да», — сказала Яметова.

Яметова заняла второе место по итогам соревнований в Казани, она набрала 210,34 балла по сумме двух программ. Первой стала Камила Валиева, у которой 241,72 балла.