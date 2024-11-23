Фигуристы Миронова/Устенко подшутили над плакатом в свою поддержку: Это из «Камасутры»?

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко с иронией прокомментировали плакат в свою поддержку от фанатов, который показал им корреспондент «СЭ».

Екатерина: Нам очень нравится. Это страница из одной известной книги?

Евгений: «Камасутры», да.

Кроме того, фигуристы рассказали о желании кататься в Петербурге «до смерти».

Екатерина: Мы сделали прокат как на тренировке, просто четко, спокойно. Мы всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, ловим любую возможность, будем это делать, пока не умрем.

Евгений: Надеюсь, что, когда умрем, в ледовом дворце будут висеть наши портреты. Наши фантомы будут здесь выступать после жизни.

После ритм-танца Миронова/Устенко занимают третье место с личным рекордом 80,83 балла.