Худайбердиева и Базин выиграли произвольную программу и стали победителями этапа «Гран-при» в Сочи

Сегодня, 13:52
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли произвольную программу в танцах на льду и стали победителями этапа «Гран-при России» в Сочи (итоговые баллы — 210,98).
Второе место в произвольной программе и серебро в итоге завоевали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано — (итоговые баллы 190, 87).
Бронзовые медали у Алисы Крайнюковой и Семена Нетсева — 123,28 балла.
«Гран-при России». Этап в Сочи
Танцы. Произвольная программа
1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 126,75
2. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — 113,18
3. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 76,61
4. Александра Буторина / Никита Сборик — 59,48
Итог
1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 210,98
2. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — 190,87
3. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 123,28
4. Александра Буторина / Никита Сборик — 102,19