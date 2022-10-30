Худайбердиева и Базин выиграли произвольную программу и стали победителями этапа «Гран-при» в Сочи

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли произвольную программу в танцах на льду и стали победителями этапа «Гран-при России» в Сочи (итоговые баллы — 210,98).

Второе место в произвольной программе и серебро в итоге завоевали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано — (итоговые баллы 190, 87).

Бронзовые медали у Алисы Крайнюковой и Семена Нетсева — 123,28 балла.

«Гран-при России». Этап в Сочи

Танцы. Произвольная программа

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 126,75

2. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — 113,18

3. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 76,61

4. Александра Буторина / Никита Сборик — 59,48

Итог

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин — 210,98

2. Ирина Хавронина / Дарио Чиризано — 190,87

3. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 123,28

4. Александра Буторина / Никита Сборик — 102,19