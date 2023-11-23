Фигуристы из команды Плющенко отказались рассматривать предложения о переходе в другие команды

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик, которые тренируются в академии «Ангелы Плющенко» прокомментировали свою победу на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве. Дуэт набрал 184,81 балла по сумме двух прокатов.

Вильчик: Заметно прибавили как в короткой, так и в произвольной. И по баллам у нас, и по выносливости, и сами элементы с каждым стартом все лучше и лучше.

— Вы прибавили больше чем на 10 баллов от личного рекорда как по произвольной, так и по сумме. Для вас важен такой прогресс?

Вильчик: Конечно, важен, следим за оценками.

— Вы тренируетесь в школе «Ангелы Плющенко». А с самим Евгением Плющенко взаимодействуете?

Вильчик: Нет. У нас тренерский штаб — это Арина Андреевна Ушакова, Алексей Меньшиков, Ольга Юрьевна. С Евгением Викторовичем мы не работаем

Чернышова: С Евгением Викторовичем общаемся насчет шоу, выступаем в шоу.

— Все устраивает в тренировочном процессе? Потому что были разговоры о том, что пары Плющенко переманивают в другие команды...

Вильчик: Да, все устраивает. Мы не будем рассматривать предложения о переходе, нет, конечно.

— Два первых места — вы точно станете участниками Кубка Первого канала. Какие ожидания от этого турнира?

Вильчик: Мне интересно. Я так понимаю это ведь новинка — турнир для юниоров. Интересно будет попробовать.

Чернышова: Мы не были еще никогда на таком турнире, поэтому интересно.

— Больше за красных или за синих хочется выступить?

Вильчик: Посмотрим.

— Уже был опыт в шоу?

Чернышова: Еще не катались, но зимой будет шоу.

— Какие роли хотите? Уже есть определенность?

Чернышова: Мы пока сами не знаем.

Вильчик: Не определились. Пока даже не знаю какую роль хочу.

— Есть программа мечты? Не обязательно в шоу.

Вильчик: Сейчас даже не думаем об этом. Может потом, в дальнейшем, с прицелом на будущий сезон. Пока на лед, выкатываем то что есть. В конце сезона будем думать.

— Может из прошлого что-то хотите попробовать?

Вильчик: Точно нет. Хочется что-то свое.

Чернышова: Мне кажется нам легенд точно не повторить.

— Есть те, кто вас вдохновлял?

Вильчик: Максим Траньков нравился. Своей харизмой.

Чернышова: Ксения Столбова, когда каталась с Федором Климовым.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что к его дуэту Чернышова/Вильчик обращались с предложением о переходе в другую команду после этапа «Гран-при» в Казани. Дуэт занял в столице Татарстана первое место.