Фигуристы Малеина и Самохин назвали этап «Гран-при» в Омске сильнейшим впечатлением в жизни

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин прокомментировали свое выступление на шестом этапе «Гран-при России» среди юниоров в Москве. Дуэт набрал 167,32 балла по сумме двух прокатов и занял второе место.

— Это ваше второе серебро на этапах Гран-при. В ритм-танце вы обновили свой лучший результат. В сумме тоже. Как можете прокомментировать свой произвольный танец?

Матвей Самохин: Я даже не знаю — на сколько мы увеличили свой итоговый результат. Мы за этим не гонимся. Для нас лучший результат — это чистый, хороший прокат, без ошибок с максимальными эмоциями. Мы считаем, что сегодня был не идеальный прокат. Но по сравнению с предыдущим Гран-при мы превзошли себя.

Елизавета Малеина: Ехалось сегодня хорошо. Мы много работали над нашими программами. Есть еще что улучшить.

— Кажется, что у вас более уверенно получился произвольный танец, но вам не засчитали хорео элемент. Вы смотрели распечатки?

МС: Да, у нас не взяли слайд из-за того, что недостаточно сидели в нем. Это довольно тяжело контролировать. Мы не видим друг друга в этой позиции, поэтому считать секунды очень тяжело.

ЕМ: Мы начали готовиться к этому старту сразу после завершения этапа в Омске. А к Омску мы мало готовились, так как планировали ехать на следующий этап.

— Получается, к Омску вы вынуждены были форсировать подготовку, а к этому этапу планомерно подводились.

МС: Да, мы задолго начинали накатывать программы. Очень жаль, что сюда не пустили зрителей. Их поддержка очень помогает.

— Особенно после Омска, где была большая арена.

МС: Мы очень часто вспоминаем этап в Омске. Это один из лучших этапов за всю мою жизнь. Сильнейшие впечатления, великолепная организация, прекрасный каток.

— Вы уже вжились в образы из своих программ?

ЕМ: Думаю, да.

МС: Мы начали вживаться в них сразу после контрольных прокатов. Сейчас стараемся растянуть образ на всю программу и донести его максимально понятно.

Ранее спортсмены выступали на «Гран-при» в Омске, где соревнования в том числе и юниоров проводились на новой 12-тысячной G-Drive Арене. В Москве в рамках шестого этапа серии «Гран-при» юниорские соревнования проходят без зрителей на катке «Мечта».