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Гран-при России

Сегодня, 18:12

Фигуристы Шегай и Шашмуров — о четвертом старте за сезон: «Иногда не хватает свежести, приходится кататься в натяг»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Майя Шегай и Игорь Шамшуров прокомментировали свое выступление на шестом этапе российской серии «Гран-при» среди юниоров в Москве. Дуэт набрал 176,46 балла по сумме двух прокатов и занял второе место.

— Для вас это уже четвертый этап «Гран-при». Вы выступали на взрослых и юниорских стартах. Сейчас вы улучшили свои достижения по сумме программ. Какие впечатления?

Шегай: На этом этапе у нас наконец-то получился более уверенный прокат, чем на других соревнованиях. Короткую программу мы довольно успешно откатали, а произвольную сделали чисто, но ехали с облегченным контентом.

— Почему облегчили контент? Не хотели рисковать?

Шегай: Да, на утренней разминке я более-менее хорошо выполняла элементы, а потом возникли проблемы. Поэтому решили сделать ставку на чистый прокат.

— Насколько сложно вам было выступать на взрослых и юниорских этапах «Гран-при»?

Шамшуров: Это опыт. На следующий сезон мы выходим во взрослые. Плюс нам стало легче катать. Мы более уверенно чувствуем себя.

— При этом есть переезды, перелеты. Удается ли сохранять свежесть с точки зрения физики и эмоций в таком расписании?

Шамшуров: Иногда хватает свежести, иногда нет. Периодически приходится кататься в натяг. Если разница по времени очень большая, тяжеловато. В целом можно, конечно, и по четыре этапа катать за сезон. Сложно, но можно.

Юниорские пары и танцевальные дуэты могут совмещать выступления по взрослым и юниорским стартам.

Фигурное катание
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