Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:24

Фигуристы Морозов и Нарижный рассказали, на что потратят полмиллиона рублей после победы на этапе «Гран-при России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали об эмоциях от победы на первом этапе «Гран-при России» (199,57 балла) и том, на что потратят призовые деньги — 500 тысяч рублей.

Морозов: — Не идеально, но я довольна, как прошел наш первый старт вместе. Нам надо было показать нашу пару наконец, как мы рады кататься вместе.

— У вас на руках 500 тысяч рублей. На что потратите?

Морозов: — Мы не думали о деньгах как-то.

Нарижный: — На специалистов потратим. Еще... на отпуск. Смотря куда откроют границу, пока, видимо, никуда.

Морозов: — Можно же в Дубай вроде бы. Вот, в Дубай!

— Успели посмотреть Skate America? Баллы у вас примерно одинаковые, не удивлены

Нарижный: — Я чуть посмотрел тренировку на YouTube короткого танца Чок и Бэйтса. Ну прикольно, но и не сказал бы, что вау. Не Пападакис и Сизерон, но прикольно. Хороший уровень показывают. Но те соревнования и наши — это разное.

Морозов: — Я вообще на этих соревнованиях не думала о деньгах, просто хотела показать нашу пару. Я даже не помню, сколько баллов мы получили. (смеется)

Фигурное катание
0
Читайте также
Тутберидзе отказалась от общения с прессой: «За минуту не управитесь»
«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Фигуристы Кагановская и Ангелопол прокомментировали денежный бонус за выступление в Москве

1-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин