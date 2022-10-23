Фигуристы Морозов и Нарижный рассказали, на что потратят полмиллиона рублей после победы на этапе «Гран-при России»

Российские танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали об эмоциях от победы на первом этапе «Гран-при России» (199,57 балла) и том, на что потратят призовые деньги — 500 тысяч рублей.

Морозов: — Не идеально, но я довольна, как прошел наш первый старт вместе. Нам надо было показать нашу пару наконец, как мы рады кататься вместе.

— У вас на руках 500 тысяч рублей. На что потратите?

Морозов: — Мы не думали о деньгах как-то.

Нарижный: — На специалистов потратим. Еще... на отпуск. Смотря куда откроют границу, пока, видимо, никуда.

Морозов: — Можно же в Дубай вроде бы. Вот, в Дубай!

— Успели посмотреть Skate America? Баллы у вас примерно одинаковые, не удивлены

Нарижный: — Я чуть посмотрел тренировку на YouTube короткого танца Чок и Бэйтса. Ну прикольно, но и не сказал бы, что вау. Не Пападакис и Сизерон, но прикольно. Хороший уровень показывают. Но те соревнования и наши — это разное.

Морозов: — Я вообще на этих соревнованиях не думала о деньгах, просто хотела показать нашу пару. Я даже не помню, сколько баллов мы получили. (смеется)