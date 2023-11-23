Фигуристы Рыбакова и Махноносов рассказали об ожиданиях от Кубка Первого канала среди юниоров

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали свою победу на шестом этапе «Гран-при России» среди юниоров. По сумме двух программ Рыбакова и Махноносов 182,37 балла.

— Второй этап «Гран-при» и второе золото, новые личные рекорды. Как сами подведете итоги этих соревнований?

Екатерина Рыбакова: Когда мы вернулись из Красноярска мы проделали огромную работу над короткой, над произвольной, улучшали нашу технику, вторую оценку. И как итог видим результат нашей работы, улучшения.

Иван Махноносов: Вложились в эмоции.

— В Красноярске была соревновательная арена, где были зрители. Здесь тренировочный каток, где только знакомые и родители. Это сыграло роль?

ИМ: Для нас играет роль как мы готовимся.

ЕР: И как мы выступаем. Конечно, очень приятно, когда за нас болеют, поддерживают

ИМ: Но в целом даже здесь нас поддержкой не обделили

— Вы выиграли с большим преимуществом, да и в целом на голову сильнее всех по всей серии. Не соскучились выступать по юниорам?

ЕР: Нам нужно докатать наш сезон, показать на что мы способны. И только потом переходить во взрослые

— Нет возможности заявиться на взрослые старты уже сейчас?

ЕР: Пока ничего конкретно сказать не можем.

ИМ: В принципе рассматриваем такой вариант, скорее только уже под конец сезона. Одновременно катать и юниорские и взрослые старты тяжело, это было давно, когда еще были обязательные танцы. Сейчас у юниоров и взрослых разные совершенно танцы.

— Вы даже физически уже готовы катать по взрослым, потому что у вас очень сложная произвольная программа, много сложных поддержек. То есть уже сейчас держите в уме, что перейдете скоро во взрослые.

ЕР: Все так. Наши программы сейчас — это задел на будущее, постепенно стараемся переходить на новый уровень.

ИМ: Мы не намерены теряться в следующем году.

— Вскоре будет интересный новый турнир — Кубок Первого канала среди юниоров. Он есть у вас в планах?

ИМ: Надеемся там выступить.

— С какими ощущениями ждете турнир?

ИМ: Каждый раз к соревнованиям мы подходим в состоянии нетерпения. Очень любим выступать. Рассматриваем каждое соревнование как шоу, так что будем кататься.

Ранее дуэт выиграл этап «Гран-при» в Красноярске.