Фигуристы Рыбакова и Махноносов рассказали об ожиданиях от Кубка Первого канала среди юниоров

Сегодня, 16:28
Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали свою победу на шестом этапе «Гран-при России» среди юниоров. По сумме двух программ Рыбакова и Махноносов 182,37 балла.
— Второй этап «Гран-при» и второе золото, новые личные рекорды. Как сами подведете итоги этих соревнований?
Екатерина Рыбакова: Когда мы вернулись из Красноярска мы проделали огромную работу над короткой, над произвольной, улучшали нашу технику, вторую оценку. И как итог видим результат нашей работы, улучшения.
Иван Махноносов: Вложились в эмоции.
— В Красноярске была соревновательная арена, где были зрители. Здесь тренировочный каток, где только знакомые и родители. Это сыграло роль?
ИМ: Для нас играет роль как мы готовимся.
ЕР: И как мы выступаем. Конечно, очень приятно, когда за нас болеют, поддерживают
ИМ: Но в целом даже здесь нас поддержкой не обделили
— Вы выиграли с большим преимуществом, да и в целом на голову сильнее всех по всей серии. Не соскучились выступать по юниорам?
ЕР: Нам нужно докатать наш сезон, показать на что мы способны. И только потом переходить во взрослые
— Нет возможности заявиться на взрослые старты уже сейчас?
ЕР: Пока ничего конкретно сказать не можем.
ИМ: В принципе рассматриваем такой вариант, скорее только уже под конец сезона. Одновременно катать и юниорские и взрослые старты тяжело, это было давно, когда еще были обязательные танцы. Сейчас у юниоров и взрослых разные совершенно танцы.
— Вы даже физически уже готовы катать по взрослым, потому что у вас очень сложная произвольная программа, много сложных поддержек. То есть уже сейчас держите в уме, что перейдете скоро во взрослые.
ЕР: Все так. Наши программы сейчас — это задел на будущее, постепенно стараемся переходить на новый уровень.
ИМ: Мы не намерены теряться в следующем году.
— Вскоре будет интересный новый турнир — Кубок Первого канала среди юниоров. Он есть у вас в планах?
ИМ: Надеемся там выступить.
— С какими ощущениями ждете турнир?
ИМ: Каждый раз к соревнованиям мы подходим в состоянии нетерпения. Очень любим выступать. Рассматриваем каждое соревнование как шоу, так что будем кататься.
Ранее дуэт выиграл этап «Гран-при» в Красноярске.