1-й этап «Гран-при России»: расписание соревнований 23 октября

Сегодня, 09:00
В воскресенье, 23 октября, завершится первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с произвольными программами.
Среди участников — чемпионка России и Европы Камила Валиева, трехкратный чемпион России Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов и другие.
23 октября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
13:00
Пары, произвольная программа
14:45
Женщины, произвольная программа
16:45
Мужчины, произвольная программа
18:15
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть