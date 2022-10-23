1-й этап «Гран-при России»: расписание соревнований 23 октября

В воскресенье, 23 октября, завершится первый этап серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты выступят с произвольными программами.

Среди участников — чемпионка России и Европы Камила Валиева, трехкратный чемпион России Михаил Коляда, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова/Владимир Морозов и другие.

23 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

13:00

Пары, произвольная программа

14:45

Женщины, произвольная программа

16:45

Мужчины, произвольная программа

18:15

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Первый этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть