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Гран-при России

Сегодня, 14:00

3-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 6 ноября, в Казани завершится третий этап «Гран-при России» «Идель».

Во второй соревновательный день женщины выступят с произвольными программами. Начало — 15:00.

После короткой программы лидирует чемпионка Европы и России Камила Валиева. Она набрала 83,30 балла.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Софья Кочанова

2. Мария Реброва

3. Клара Швецова

4. Анастасия Молчанова

5. Ксения Гущина

Вторая разминка

6. Полина Свириденко

7. Виктория Нестерова

8. Мария Парамонова

9. Ксения Синицына

10. Вероника Яметова

11. Камила Валиева

Виктория Сафонова (Беларусь) выступит вне конкурса.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Фигурное катание
Камила Валиева
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Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 6 ноября