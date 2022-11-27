6-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Сегодня, 12:00
В воскресенье, 27 ноября, на 6-м этапе «Гран-при» России в Перми женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Софья Муравьева (81,59). Елизавета Туктамышева — вторая.
1. Екатерина Скулкина
2. Вероника Малышева
3. Ксения Говорова
4. Анна Фролова
5. Екатерина Анисимова
6. Виктория Нестерова
7. Виктория Федянина
8. Алина Горбачева
9. Ксения Синицына
10. Елизавета Туктамышева
11. Софья Муравьева
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.