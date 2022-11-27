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Гран-при России

Сегодня, 12:00

6-й этап «Гран-при России»: прямая трансляция произвольной программы женщин

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В воскресенье, 27 ноября, на 6-м этапе «Гран-при» России в Перми женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует Софья Муравьева (81,59). Елизавета Туктамышева — вторая.

Порядок выступлений:

Первая разминка

1. Екатерина Скулкина

2. Вероника Малышева

3. Ксения Говорова

4. Анна Фролова

5. Екатерина Анисимова

Вторая разминка

6. Виктория Нестерова

7. Виктория Федянина

8. Алина Горбачева

9. Ксения Синицына

10. Елизавета Туктамышева

11. Софья Муравьева

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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