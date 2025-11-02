16-летняя Двоеглазова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске

2 ноября, 13:30
Фигуристка Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России в Красноярске.
16-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 72,70 балла.
Второе место заняла Елизавета Куликова — 67,85 балла. Третьей стала Анна Ляшенко — 67,63 балла.
Произвольная программа состоится 3 ноября. Начало — в 11.45 мск.
Гран-при России
Второй этап, Красноярск
Женщины, короткая программа
1. Алиса Двоеглазова — 72,70
2. Елизавета Куликова — 67,85
3. Анна Ляшенко — 67,63
4. Мария Пулина — 61,98
5. Мария Елисова — 59,12
6. Ева Зубкова — 58,53
7. Софья Важнова — 58,09
8. Александра Чаткина — 54,27
9. София Буза — 54,20
10. Анна Казакевич — 49,11
11. Алина Телегина — 47,69
12. Елена Черникова — 44,34