Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

2 ноября, 11:34

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске

Руслан Минаев
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Красноярске.

Дуэт набрал 84,29 балла.

Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 80,87 балла. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров — 75,52.

Произвольный танец дуэты представят 3 ноября. Начало — в 10.00 мск.

Гран-при России

Второй этап, Красноярск

Танцы на льду, ритм-танец

1. Александра Степанов/Иван Букин — 84,29

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 80,87

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 75,52

4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 75,23

5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 74,75

6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,86

7. Александра Прокопец/Александр Васькович — 66,23

8. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 64,78

9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 61,20

10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 59,70

1

  • Антон Богачев

    ерунда. у степановой и букина все движения дерганные, неуклюжие, скольжение жесткое, степанова некрасивая, у буки перекошено лицо

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Фигурное катание
    Александра Степанова/ Иван Букин
    Анна Щербакова / Егор Гончаров
    Василиса Кагановская /Максим Некрасов
    Читайте также
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя