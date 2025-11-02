Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске

2 ноября, 11:34
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Красноярске.
Дуэт набрал 84,29 балла.
Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 80,87 балла. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров — 75,52.
Произвольный танец дуэты представят 3 ноября. Начало — в 10.00 мск.
Гран-при России
Второй этап, Красноярск
Танцы на льду, ритм-танец
1. Александра Степанов/Иван Букин — 84,29
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 80,87
3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 75,52
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 75,23
5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 74,75
6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,86
7. Александра Прокопец/Александр Васькович — 66,23
8. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 64,78
9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 61,20
10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 59,70
Антон Богачев
ерунда. у степановой и букина все движения дерганные, неуклюжие, скольжение жесткое, степанова некрасивая, у буки перекошено лицо
