Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Красноярске. Дуэт набрал 84,29 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов — 80,87 балла. Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров — 75,52. Произвольный танец дуэты представят 3 ноября. Начало — в 10.00 мск. Гран-при России Второй этап, Красноярск Танцы на льду, ритм-танец 1. Александра Степанов/Иван Букин — 84,29 2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 80,87 3. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 75,52 4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 75,23 5. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 74,75 6. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,86 7. Александра Прокопец/Александр Васькович — 66,23 8. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 64,78 9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 61,20 10. Александра Шинкаренко/Михаил Антонов — 59,70