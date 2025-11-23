Видео
Гран-при России.
Сегодня, 17:18

Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при России в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Руслан Минаев
Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске.

Дуэт набрал по итогам двух программ 220,53 балла. За короткую программу пара набрала 75,92 балла, за произвольную — 144,61 балла.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 210,99 балла (76,64+134,35). Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,97 балла (69,91+130,06).

1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 220,53

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 210,99

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 199,97

4. Таисия Щербинина — Артем Петров — 199,52

5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 175,78

6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 167,60

7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 156,12

8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 148,73

  • Vikta

    Молодые и амбициозные наши ребята Катя и Матвей - нынче с ЗОЛОТОМ и это прекрасный день ПОБЕДЫ для них !! Поздравляем от души!!!!!!!!!!!!!!1

    23.11.2025

