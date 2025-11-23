Чикмарева и Янченков выиграли этап Гран-при России в Омске, Мишина и Галлямов — вторые

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков стали победителями пятого этапа Гран-при России в Омске. Дуэт набрал по итогам двух программ 220,53 балла. За короткую программу пара набрала 75,92 балла, за произвольную — 144,61 балла. Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 210,99 балла (76,64+134,35). Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 199,97 балла (69,91+130,06). Гран-при России 5-й этап, Омск Пары Итог 1. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 220,53 2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 210,99 3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 199,97 4. Таисия Щербинина — Артем Петров — 199,52 5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 175,78 6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 167,60 7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 156,12 8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 148,73