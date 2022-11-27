Шестой этап «Гран-при России»: результаты 27 ноября

Сегодня, 18:10
С 26 по 27 ноября в Перми состоялся шестой этап серии «Гран-при России» «На призы Губернатора Пермского края». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с произвольными программами.
Танцы на льду, произвольный танец
1. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 119,38
2. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов — 113,90
3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий — 102,83
4. Александра Прокопец — Александр Васькович — 100,66
5. Полина Усова — Михаил Антонов — 98,94
6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 91,23
7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 90,39
8. Софья Карташова — Илья Карпов — 87,77
9. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 85,76
10. Яна Трубинова — Владислав Шевнин — 69,79
Итоговое положение
1. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 200,26
2. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов — 192,95
3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий — 170,10
4. Полина Усова — Михаил Антонов — 165,24
5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 162,80
6. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 155,88
7. Влада Павленина — Александр Алексанян — 153,99
8. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 142,61
9. Софья Карташова — Илья Карпов — 141,99
10. Яна Трубинова — Владислав Шевнин — 110,36
Женщины, произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева — 161,20
2. Софья Муравьева — 157,56
3. Алина Горбачева — 145,43
4. Ксения Синицына — 136,73
5. Анна Фролова — 124,74
6. Виктория Федянина — 124,48
7. Екатерина Анисимова — 120,16
8. Виктория Нестерова — 119,14
9. Вероника Малышева —115,92
10. Ксения Говорова — 103,91
11. Екатерина Скулкина — 86,62
Итоговое положение
1. Елизавета Туктамышева — 239,94
2. Софья Муравьева — 239,15
3. Алина Горбачева — 210,86
4. Ксения Синицына — 207,67
5. Виктория Федянина — 189,10
6. Анна Фролова — 183,60
7. Екатерина Анисимова — 180,30
8. Виктория Нестерова — 179,90
9. Вероника Малышева —170,27
10. Ксения Говорова — 161,57
11. Екатерина Скулкина — 137,88
Пары, произвольная программа
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 156,75
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,53
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,87
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 116,93
5. Таисия Собинина — Илья Миронов — 114,72
6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 114,39
7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 113,16
8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 112,55
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 237,30
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 205,73
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,43
4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 184,23
5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 181,42
6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 172,55
7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 172,49
8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 169,20
Мужчины, произвольная программа
1. Евгений Семененко — 189,63 балла
2. Илья Яблоков — 170,89
3. Артем Ковалев — 164,41
4. Макар Игнатов — 158,80
5. Алексей Ерохов — 149,51
6. Матвей Ветлугин — 145,42
7. Даниил Постарнаков — 128,75
8. Егор Коваленко — 128,21
9. Владимир Ощепков — 126,28
10. Артем Алейников — 125,89
11. Владимир Кузнецов — 117,40
12. Максим Варакин — 115,33
Итоговое положение
1. Евгений Семененко — 292,99 балла
2. Илья Яблоков — 264,20
3. Артем Ковалев — 245,02
4. Алексей Ерохов — 243,12
5. Макар Игнатов — 241,71
6. Матвей Ветлугин — 232,83
7. Владимир Ощепков — 191,29
8. Егор Коваленко — 190,50
9. Артем Алейников — 184,02
10. Даниил Постарнаков — 181,76
11. Максим Варакин — 174,02
12. Владимир Кузнецов — 170,83