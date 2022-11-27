Шестой этап «Гран-при России»: результаты 27 ноября

С 26 по 27 ноября в Перми состоялся шестой этап серии «Гран-при России» «На призы Губернатора Пермского края». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступили с произвольными программами.

Танцы на льду, произвольный танец

1. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 119,38

2. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов — 113,90

3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий — 102,83

4. Александра Прокопец — Александр Васькович — 100,66

5. Полина Усова — Михаил Антонов — 98,94

6. Влада Павленина — Александр Алексанян — 91,23

7. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 90,39

8. Софья Карташова — Илья Карпов — 87,77

9. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 85,76

10. Яна Трубинова — Владислав Шевнин — 69,79

Итоговое положение

1. Софья Тютюнина — Андрей Багин — 200,26

2. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов — 192,95

3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий — 170,10

4. Полина Усова — Михаил Антонов — 165,24

5. Александра Прокопец — Александр Васькович — 162,80

6. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 155,88

7. Влада Павленина — Александр Алексанян — 153,99

8. Екатерина Храбрых — Мирон Суслов — 142,61

9. Софья Карташова — Илья Карпов — 141,99

10. Яна Трубинова — Владислав Шевнин — 110,36

Женщины, произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева — 161,20

2. Софья Муравьева — 157,56

3. Алина Горбачева — 145,43

4. Ксения Синицына — 136,73

5. Анна Фролова — 124,74

6. Виктория Федянина — 124,48

7. Екатерина Анисимова — 120,16

8. Виктория Нестерова — 119,14

9. Вероника Малышева —115,92

10. Ксения Говорова — 103,91

11. Екатерина Скулкина — 86,62

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева — 239,94

2. Софья Муравьева — 239,15

3. Алина Горбачева — 210,86

4. Ксения Синицына — 207,67

5. Виктория Федянина — 189,10

6. Анна Фролова — 183,60

7. Екатерина Анисимова — 180,30

8. Виктория Нестерова — 179,90

9. Вероника Малышева —170,27

10. Ксения Говорова — 161,57

11. Екатерина Скулкина — 137,88

Пары, произвольная программа

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 156,75

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 135,53

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 128,87

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 116,93

5. Таисия Собинина — Илья Миронов — 114,72

6. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 114,39

7. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 113,16

8. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 112,55

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 237,30

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 205,73

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 202,43

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 184,23

5. Варвара Черемных — Даниил Бутенко — 181,42

6. Мария Дыбкова — Алексей Хвалько — 172,55

7. Майя Шегай — Игорь Шамшуров — 172,49

8. Таисия Собинина — Илья Миронов — 169,20

Мужчины, произвольная программа

1. Евгений Семененко — 189,63 балла

2. Илья Яблоков — 170,89

3. Артем Ковалев — 164,41

4. Макар Игнатов — 158,80

5. Алексей Ерохов — 149,51

6. Матвей Ветлугин — 145,42

7. Даниил Постарнаков — 128,75

8. Егор Коваленко — 128,21

9. Владимир Ощепков — 126,28

10. Артем Алейников — 125,89

11. Владимир Кузнецов — 117,40

12. Максим Варакин — 115,33

Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 292,99 балла

2. Илья Яблоков — 264,20

3. Артем Ковалев — 245,02

4. Алексей Ерохов — 243,12

5. Макар Игнатов — 241,71

6. Матвей Ветлугин — 232,83

7. Владимир Ощепков — 191,29

8. Егор Коваленко — 190,50

9. Артем Алейников — 184,02

10. Даниил Постарнаков — 181,76

11. Максим Варакин — 174,02

12. Владимир Кузнецов — 170,83