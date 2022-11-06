Третий этап «Гран-при» России: расписание и результаты 6 ноября

Сегодня, 13:00
В воскресенье, 6 ноября, в Казани завершится третий этап Гран-при России «Идель». Во второй соревновательный день мужчины, женщины, пары и танцоры выступят с произвольными программами.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Танцы на льду, произвольный танец -13.00
1. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев
2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин
3. Александра Кравченко — Александр Шустицкий
4. Екатерина Миронова — Евгений Устенко
5. Елизавета Пасечник — Максим Некрасов
6. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд
7. Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный
Женщины, произвольная программа -15.00
1. Софья Кочанова
2. Мария Реброва
3. Клара Швецова
4. Анастасия Молчанова
5. Ксения Гущина
6. Полина Свириденко
7. Виктория Нестерова
8. Мария Парамонова
9. Ксения Синицына
10. Вероника Яметова
11. Камила Валиева
Виктория Сафонова (Беларусь) выступит вне конкурса.
Пары, произвольная программа -16.45
1. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов
2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов
Екатерина Юрова — Дмитрий Бушланов (Беларусь) выступят вне конкурса.
Мужчины, произвольная программа -17.35
1. Владимир Кузнецов
2. Владимир Ощепков
3. Евгений Зенкин
4. Владислав Катичев
5. Артем Алейников
6. Артур Даниелян
7. Роман Атояр
8. Иван Попов
9. Дмитрий Алиев
10. Андрей Мозалев
Александр Лебедев (Беларусь) выступит вне конкурса.
Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть