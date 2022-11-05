Третий этап «Гран-при России»: полное расписание и где смотреть

Сегодня, 09:30
5 и 6 ноября в Казани пройдет третий этап Гран-при России «Идель» в категории МС. Фигуристы выступят в мужском, женском одиночном и парном катании и в танцах на льду.
Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью трансляций на официальном сайте Первого канала.
Мужчины: Артем Алейников, Дмитрий Алиев, Роман Атояр, Артур Даниелян, Евгений Зенкин, Владислав Катичев, Владимир Кузнецов, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков.
Женщины: Камила Валиева, Ксения Гущина, Софья Кочанова, Анастасия Морозова, Виктория Нестерова, Мария Парамонова, Мария Реброва, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Анастасия Хахыртдинова, Клара Швецова.
Пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Аннабель Морозова/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Танцы на льду, ритм-танец
13.30
Женщины, короткая программа
15.00
Пары, короткая программа
16.45
Мужчины, короткая программа
17.35
Танцы на льду, произвольный танец
13.00
Женщины, произвольная программа
14.30
Пары, произвольная программа
16.30
Мужчины, произвольная программа
17.25