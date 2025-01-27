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Гран-при России

Сегодня, 16:00

Финал Гран-при России: даты и место проведения в 2025 году

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 14 по 16 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 состоится с 14 по 16 февраля на льду «Кристалл Арены» в Красноярске. В программе — короткая и произвольная программы у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.

В финале примут участие фигуристы, которые показали лучшие результаты по сумме баллов на этапах серии, а также члены сборной России. Максимальное число участников в каждом виде программы — 12.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно бесплатно на Первом канале и сайте 1tv.ru. Также финал Гран-при покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Фигурное катание
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