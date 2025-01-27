Финал Гран-при России: даты и место проведения в 2025 году

Финал Гран-при России по фигурному катанию состоится в Красноярске с 14 по 16 февраля

Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 состоится с 14 по 16 февраля на льду «Кристалл Арены» в Красноярске. В программе — короткая и произвольная программы у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.

В финале примут участие фигуристы, которые показали лучшие результаты по сумме баллов на этапах серии, а также члены сборной России. Максимальное число участников в каждом виде программы — 12.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно бесплатно на Первом канале и сайте 1tv.ru. Также финал Гран-при покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.