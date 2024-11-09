Фролова надеется, что ей хватит сил хорошо выступить в произвольной программе

Анна Фролова прокомментировала свое выступление с короткой программой на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Фигуристка заняла первое место, набрав 74,68 балла.

«Прокатом довольна, но он был не идеален. Понимала, где были ошибки, уже в процессе, буду работать. Сравнивая с Магнитогорском — там было как-то легче и уверенней с технической точки зрения. Надеюсь, что меня и моих сил хватит на завтра. Сегодня планирую покушать наконец-то и поспать.

Хорошие воспоминания с прошлого года у меня есть. Уверенности не дает прошлый опыт, потому что, выходя на старт, все начинается сначала. Никто не поставит хорошие оценки за то, что ты откатал сейчас плохо, а тогда хорошо.

У нас сложный вид спорта, у каждого есть свои фанаты и недоброжелатели, которые считают, что мы лежим на диване, а потом из ниоткуда выходим на лед. Мы все отдаемся своему делу всеми силами. Девочкам я желаю удачи завтра, лед скользкий и ошибиться может каждый, к сожалению. Надеюсь, завтра лед будет гладким для всех», — сказала спортсменка.

Женщины выступят с произвольными программами в воскресенье, 10 ноября. Начало прокатов — в 12.05 по московскому времени.