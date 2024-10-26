Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске

Сегодня, 14:26
Фигуристка Анна Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фролова получила за прокат 77,33 балла. На втором месте расположилась Ксения Гущина (68,86). Тройку лучших замкнула Ксения Синицына (65,27).
Гран-при. Магнитогорск. Женщины. Короткая программа, первая пятерка:
1. Анна Фролова — 77,33
2. Ксения Гущина — 68,86
3. Ксения Синицына — 65,27
4. Мария Агаева — 65,23
5. Софья Чаплыгина — 60,53
Произвольная программа состоится в воскресенье, 27 октября.