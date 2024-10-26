Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:26

Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при в Магнитогорске

Telegram Дзен

Фигуристка Анна Фролова показала лучший результат в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Фролова получила за прокат 77,33 балла. На втором месте расположилась Ксения Гущина (68,86). Тройку лучших замкнула Ксения Синицына (65,27).

Гран-при. Магнитогорск. Женщины. Короткая программа, первая пятерка:

1. Анна Фролова — 77,33

2. Ксения Гущина — 68,86

3. Ксения Синицына — 65,27

4. Мария Агаева — 65,23

5. Софья Чаплыгина — 60,53

Произвольная программа состоится в воскресенье, 27 октября.

Анна Фролова

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Стали известны подробности о сбежавших из колонии в Липецкой области
Группу центрального аппарата ФСИН направили в Липецкую область после побега из ИК
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Сегодня
Вчера
Неделя