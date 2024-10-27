Фролова высказалась о конкуренции в женском фигурном катании

Победительница этапа «Гран-при России» в Магнитогорске Анна Фролова прокомментировала уровень конкуренции в женском фигурном катании.

— У вас была уверенная победа и в короткой, и в произвольной программах. Вы чувствуете конкуренцию?

— Конкуренция всегда чувствуется, поскольку лед скользкий. Ты можешь сделать 20 элементов из 20, а на 21-м в программе споткнуться на заходе или слететь с ребра. Никто не застрахован от падений и ошибок. Я никогда не чувствовала себя в расслабленном состоянии. Моя задача — исключительно выполнять свою работу и элементы, держать себя в тонусе и концентрировать внимание.