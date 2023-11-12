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Гран-при России

Сегодня, 20:13

Галлямов о международных стартах: «По баллам видно, как развивается парное катание без российских дуэтов»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, прокомментировал свою победу четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла, что выше мирового рекорда (157,46).

«Мы еще не на пике. Осознать, что ты на пике — это не самое лучшее. Гораздо лучше понимать, что ты можешь еще и еще лучше. Причем не только в спортивном плане, для каждого человека это важно, нужно всегда идти вперед и расти. Тем более, что форма идет волнообразно, весь сезон не продержаться на том, что показал в октябре.
Видно, конечно, по баллам как развивается международное парное катание без российских дуэтов... Но, вот честно, мы даже не знали, сколько баллов в сумме набрали, только за произвольную видел, но не обращали внимание на это. Мы можем быть только довольны или недовольны прокатом. Сегодня мы довольны собой, хотя не бывает без мелочей. Выбрали костюмы построже и надеемся, что они больше понравились зрителям, вышли удачнее предыдущих. Постарались в быстром режиме их сшить. Сделали ставку на минимализм — это сейчас стильно.
Спонтанно захотелось порадовать зрителей, подарить цветы, чтобы хотя бы один вышел с катка более счастливым. Закупил в Казани очень много чак-чака, для себя и для родителей. Конечно, есть рацион питания, но утром можно все что угодно есть. А вот на ужин уже нежелательно», — сказал Галлямов.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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