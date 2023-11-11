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Гран-при России

Сегодня, 19:35

Галлямов планирует выпустить рэп-альбом

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийские чемпионы и чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свою победу в короткой программе на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Александр Галлямов: В Омске была нелепая ситуация, когда я ошибся на прыжке. Но со всеми бывает, все мы людям. Правда, пришлось уделить больше внимания таким ляпам, чтобы сегодня все прошло так, как надо.

Вам нравится контент в моих соцсетях? Так все для вас, делаю контент о нашей паре, чтобы все видели какая у нас жизнь, чем мы живем. Хочется поделиться эксклюзивом о нашей паре. Выложил фотографию потерянных часов, кто-то их оставил. Хозяин часов пока не нашелся, поэтому я решил пока их взять себе. Нет, это не то, что вы подумали. Я их положил в сумку, потому что знаю, что любой может себе взять себе их... А так они у меня, если кто-то вспомнит потом, то мне напишет. Была ситуация, когда Рома Плешков забыл наушники, пришлось помочь. И ядивлен, что про мой рэп-альбом стало известно всем, об этом знали раньше всего два человека... Скажу так: планы у меня гораздо больше, чем написано в новостях.

Анастасия Мишина: Мне всегда сложнее настраиваться в Казани, потому что выступаю здесь уже в шестой или седьмой раз и если честно, то чувствую себя как дома, как домашний старт. И это расслабляет, настраивала себя и заводила. После Омска вытянули Ксению с гастролей, удалось поработать с ней, доработать элементы, которые нас не устраивали, ей не нравились. В итоге удалось очистить прокат, стала программа более четкая, чистая. Без мусора.

За прокат пара набрала 78,61 балла.

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
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