Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы женщин

В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день женщины представят свои короткие программы.

Начало — 15:00. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа будет в эфире 4 марта с 16.20.

Первая разминка

1. Софья Самоделкина

2. Аделия Петросян

3. Алина Горбачева

4. Камила Валиева

5. Вероника Яметова

6. Анна Фролова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Софья Муравьева

9. Софья Акатьева

10. София Захарова

11. Елизавета Туктамышева

12. Виктория Федянина

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko